Карантин и самоизоляция: глава НАОЗ выступил с подробными разъяснениями (ВИДЕО)

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Глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ выступил с разъяснениями по поводу того, как следует вести себя на карантине.

– Граждане должны понимать: вне зависимости от того, есть в населённом пункте карантин или нет, режим самоизоляции действует одинаково для всех. Выход населённого пункта из режима карантина, как, например, в Хынчештском районе, не означает, что можно смело гулять. Граждане должны оставаться на самоизоляции. Что касается граждан с подозрением, у которых тестирование не выявило заражение, они также должны самоизолироваться на 14 дней, – пояснил директор НАОЗ.

Фуртунэ добавил, что карантинный режим для населённого пункта длится 14 дней с момента регистрации последнего случая COVID-19. Что касается вернувшихся из других стран сограждан: вне зависимости от цели поездки они все должны оставаться на самоизоляции.

Глава ведомства ещё раз призвал граждан находиться дома и максимально сократить возможные контакты, чтобы не заразиться самим и не передать вирус другим.

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