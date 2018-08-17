“Капканы для камикадзе”: водители, возмущенные поступком пешеходов-нарушителей, потребовали наказывать и их (ВИДЕО)

Очередная халатность пешеходов чуть не привела к ещё одной трагедии на дороге, которая могла бы в худшем случае завершиться смертью человека и тюремным заключением водителя.

Речь идёт о ролике, записанном сегодня камерой видеорегистратора, которое сегодня попало в Сеть. Инцидент произошёл за виадуком, рядом с Чуфлинской церковью. Группа пешеходов, 3 женщины и мужчина, решили незаметно перебежать проезжую часть в неположенном месте, когда на дороге настолько интенсивное движение, что яблоку негде упасть.

На свой страх и риск пешеходы «рванули» напролом, а некоторые из них даже не убедились в своей безопасности и не посмотрели вправо, прежде чем ступать на проезжую часть. В это время, прямо перед носом пешеходов, пронёсся автомобиль. Буквально доля секунды спасла жизнь невнимательному мужчине, который, похоже, в итоге ещё остался и недовольным тем, с какой скоростью проехал водитель.

Ситуация, естественно, возмутила пользователей интернета. Многие потребовали, чтобы пешеходов за такие «выкрутасы» штрафовали. Следующим шагом, возможно, будет создание движения, направленное на борьбу с безграмотностью пешеходов, а самым злостным нарушителям будут клеить наклейки с надписью: «Мне плевать на всех. Хожу где и как хочу».

– Когда начнётся операция по штрафованию пешеходов? – Их не штрафуют, а чуть что – водитель виноват, – Капканы для автомобилистов могут ставить, а для них нет? – Первая женщина хоть вправо глянула, а мужчина шёл напролом, смертник… – А потом вдоль забора и до пешеходного перехода, – Как же уже надоели эти камикадзе… Не знаешь, откуда выпрыгнет в следующий раз, – Через год с коляской так будет бегать, а потом и детей так научит, – возмущаются водители.

К слову, ситуация с пешеходными переходами на том участке действительно непростая. От подземного перехода, который находится на перекрёстке бульвара Штефана чел Маре, ул. Чуфли и К. Негруцци, до следующего надо пройти целый квартал (до ул. 31 Августа), а это не менее 500 метров. На другой стороне дороги находится церковь, и не всегда прихожане, которыми, как правило, являются люди пожилые, готовы идти пешком до пешеходного перехода.

Видео: unimedia.info