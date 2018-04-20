Канду вновь выступил против бесплатных учебников в школах и лицеях страны (ВИДЕО)

Канду вновь выступил против бесплатных учебников в школах и лицеях страны (ВИДЕО)

Председатель молдавского парламента отказался включать в повестку сегодняшнего заседания инициативу фракции ПСРМ об отмене арендной платы за учебники в школах и лицеях Молдовы. 

О необходимости включения этого проекта в повестку и его рассмотрения заявил депутат ПСРМ Василий Боля.

– Речь об очень чувствительном проекте. Это связано с образованием наших детей. Конституционный суд признал неконституционными некоторые положения Кодекса об образовании и показал правительству, что общее образование должно быть бесплатным. Это ненормально, когда государство взимает плату за аренду учебников. Наши дети должны учиться бесплатно. Мы настаиваем, чтобы этот проект был включен в повестку, – сказал он. 

Спикер парламента, однако, отказался это делать. Свое решение он аргументировал регламентом, а именно тем, что еще не прошло 30 дней с тех пор, как социалисты ранее выступили с этим же предложением.

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