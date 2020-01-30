Канду вместе с “акумовцем” Попшоем не поддержал возвращение полных полномочий России в ПАСЕ

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Депутат Демократической партии Андриан Канду вместе с “акумовцем” Михаем Попшоем не поддержал ратификацию полномочий российской делегации в ПАСЕ полном объеме. На вчерашнем заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы Канду воздержался от голосования, а Попшой проголосовал против.

В то же время делегированные в ПАСЕ депутаты ПСРМ Влад Батрынча и Гайк Вартанян проголосовали за ратификацию полномочий российской делегации в Ассамблее в полном объеме.

Всего в поддержку данного решения высказались 96 парламентариев, против – 44, воздержались – семь.