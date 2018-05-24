Канду уличен в незнании повестки заседания парламента, которое он модерирует (ФОТО)

Депутаты от фракции Партии социалистов потребовали снять с повестки дня проект решения по созданию трехсторонней Парламентской Ассамблеи – между законодательными органами Молдовы, Грузии и Украины, мотивируя свое требование ухудшением отношений нашей страны со стратегическими партнерами.

– Парламент Молдовы входит в состав многих известных и уважаемых межпарламентских структур, таких как Парламентская Ассамблея Совета Европы, Межпарламентская Ассамблея СНГ, Еуронес, и создание этой новой межнациональной структуры никак не соответствует национальным интересам Молдовы. Эта структура не будет всерьез восприниматься нашими иностранными партнерами. У нас уже был ГУУАМ, потом ГУАМ, потом ГУМ. Структура, которая снова призывает нас дружить с кем-то против кого-то. А это нехорошо, – пояснил требование депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

Народный избранник отметил, что ради удовлетворения Демпартией своих политических амбиций и интересов нет смысла подставлять государственные структуры и всю страну в целом.

– Если рассмотреть проект решения, там предлагается, чтобы три депутата из Демпартии вошли в состав этой структуры. В этом случае, мы предлагаем вам выстраивать отношения по межпартийной линии, для этого не надо втягивать государственную структуру. И так уже все устали от этих геополитических игр. Поэтому, мы требуем, чтобы этот вопрос не был включен в повестку дня, – добавил он.

В свою очередь, председатель парламента Андриан Канду заявил, что вопрос этот и не был включен в повестку дня, поэтому странно требовать его исключения. Однако на самом деле данный вопрос – проект решения по созданию Межпарламентской Ассамблеи между парламентами Грузии, Молдовы и Украины – был включен в повестку дня заседания от 24 мая, последним, 14 вопросом. Таким образом, спикер проявил либо свой непрофессионализм, либо попытался преднамеренно дезинформировать депутатов. Как и ожидалось, парламентское большинство отказалось поддержать инициативу социалистов.

Напомним, 2 марта в Кишиневе прошла межпарламентская конференция «Грузия, Молдова, Украина: Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности», на которой непрестанно звучала антироссийская риторика, и по итогам которой спикеры трех стран приняли совместную декларацию. Главными действующими лицами форума стали председатель молдавского парламента Андриан Канду, спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Верховной рады Украины Андрей Парубий. В конференции приняло участие около 150 делегатов. Для проведения данного мероприятия Молдова, из бюджета парламента, формирующегося за счет налогоплательщиков, было потрачено почти 3 миллиона леев.