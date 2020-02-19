Канду признал, что согласовал свой выход из партии с Плахотнюком

Канду признал, что согласовал свой выход из партии с Плахотнюком

Андриан Канду признал, что его выход, а также еще пяти депутатов из фракции ДПМ и из партии, был согласован с Владимиром Плахотнюком. 

– Это правда, вчера вечером я позвонил ему и мы поговорили около 5 минут. Я почувствовал, что обязан это сделать, ведь этот человек внес большой вклад в развитие Демпартии, – сказал Канду в интервью для publika.md. 

Напомним, сегодня шесть депутатов ДПМ, приближенных к бывшему лидеру партии, беглому олигарху Владимиру Плахотнюку, объявили о выходе из фракции и из формирования. Это: Андриан Канду, Сергей Сырбу, Элеонора Граур, Григоре Репещук, Корнелиу Падневич и Владимир Чеботарь.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md