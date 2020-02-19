Канду признал, что согласовал свой выход из партии с Плахотнюком

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Андриан Канду признал, что его выход, а также еще пяти депутатов из фракции ДПМ и из партии, был согласован с Владимиром Плахотнюком.

– Это правда, вчера вечером я позвонил ему и мы поговорили около 5 минут. Я почувствовал, что обязан это сделать, ведь этот человек внес большой вклад в развитие Демпартии, – сказал Канду в интервью для publika.md.

Напомним, сегодня шесть депутатов ДПМ, приближенных к бывшему лидеру партии, беглому олигарху Владимиру Плахотнюку, объявили о выходе из фракции и из формирования. Это: Андриан Канду, Сергей Сырбу, Элеонора Граур, Григоре Репещук, Корнелиу Падневич и Владимир Чеботарь.