Канду признал: 65% населения считает государственным языком страны молдавский

Неожиданные заявления в преддверии избирательной кампании от председателя парламента Андриана Канду. Молдавский спикер считает, что сейчас не время инициировать голосование по вопросу введения румынского языка в Конституцию страны как государственного, потому что эта инициатива рискует провалиться. Об этом Канду заявил в рамках интервью для одного из молдавских изданий.

– В ДПМ многие считают, что мы говорим на румынском языке. Об этом говорил и я, и председатель партии, и почетный председатель. Но, в то же время, очень многие граждане этой стране, и я не ошибусь, если скажу более 65% населения, считают, что язык – молдавский, – заявил Канду, цитируемый agora.md.

В данной связи Канду признал, что разногласия по поводу названия государственного языка Молдовы существуют не только в самой Демократической партии, но и внутри фракции ДПМ. Таким образом, инициировать настоящие обсуждения этого вопроса он считает бессмысленным.

Напомним, ранее Либеральная партия настаивала на изменении названия государственного языка с молдавского на румынский в высшем законе страны. В обмен на голоса за этот проект либералы обещали проголосовать за введение евроинтеграции в Конституцию.

Согласно всем опросам, подавляющее большинство жителей Молдовы считают государственным языком республики молдавский язык.