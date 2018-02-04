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Канду: Парламентские выборы пройдут в конце ноября

Канду: Парламентские выборы пройдут в конце ноября

Об этом председатель молдавского парламента заявил в рамках программы на общественном телеканале.

– Хотя решением парламента дата выборов еще не установлена, в большей степени мы предполагаем, что они состоятся в конце ноября. Учитывая то, что действующий парламент прекращает свой мандат в конце ноября, тогда должны быть организованы и следующие парламентские выборы, – сказал он, пишет puterea.info.

Напомним, что в этом году выборы в Молдове впервые пройдут по смешанной избирательной системе.

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