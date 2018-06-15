Канду не считает памятниками монументы и здания, построенные во времена СССР (ВИДЕО)

Пока социалисты пытаются спасти дорогую горожанам муниципальную собственность, демократы борются с историческим прошлым. Так, вице-председатель Демократической партии Молдовы, спикер Андриана Канду заявил, что памятники, установленные во времена Советского союза, для него не являются памятниками, поэтому могут подлежать сносу, пишет a-tv.md.



Об этом председатель парламента заявил в рамках передачи на частном телеканале, комментируя ситуацию вокруг кинотеатра “Гаудеамус”.

– Я видел, что некоторые кричат, что ни в коем случае нельзя разрушать памятник архитектуры. Люди добрые, это кинотеатр “40 лет ВЛКСМ”, построенный на 40-летие комсомола. Что это за тип архитектуры? Советская, коммунистическая архитектура, построенная в честь 40-летия Комсомола, да еще и построенная на кладбище, – сказал он.

Заявление Канду возмутило представителей гражданского общества и экспертов. В частности, юрист Фадей Нагачевский написал на своей странице в соцсети, что, следуя логике Канду, сносу должны подлежать и здания парламента и правительства, ведь они, как и “Гаудеамус”, были построены во времена СССР.