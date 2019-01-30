Канду и Шору могут запретить публиковать фото с женами

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Супруги трех кандидатов в депутаты парламента являются гражданками других стран, а публиковать фото с иностранцами в период предвыборной кампании, согласно закону, запрещено.

Речь идет о представителе блока “Акум” Думитру Алайбе, женатом на гражданке Эстонии, лидере партии “Шор” Илане Шоре, супругой которого является гражданка России, певица Жасмин, а также о вице-председателе ДПМ Андриане Канду, чья жена – гражданка Чехии. Как пишет unimedia.info, согласно статье 52 Кодекса о выборах, “электоральным конкурентам запрещено привлекать в любой форме иностранных граждан к своей предвыборной агитации”. Однако, касается ли это вторых половинок кандидатов в депутаты, доподлинно неизвестно.

Портал обратился по этому поводу в ЦИК и ждет ответа. Вместе с тем источник отмечает, что вышеуказанные кандидаты пока воздерживаются от публикации семейных фото.

Примечательно, что соответствующие поправки в закон были приняты парламентским большинством и были направлены, как считают эксперты, против оппозиции. Однако, похоже, теперь они могут обернуться против самих авторов нововведения.