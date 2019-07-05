Канду и Чеботаря не включили в комиссию по расследованию “кражи века”

0

Парламентское большинство отклонило предложение ДПМ включить в следственную комиссию по “краже века” Андриана Канду и Владимира Чеботаря по той причине, что они находятся в конфликте интересов.

Инициатива ДПМ вызвала бурные обсуждения в парламенте, во время которых сам Канду признал, что таковой конфликт действительно есть. В итоге фракция Демпартии предложила включить в состав комиссии двух других своих представителей – Александра Жиздана и Григоре Репещук. Их кандидатуры предстоит рассмотреть юридической комиссии.

Напомним, ранее президент Игорь Додон высмеял намерение Канду и Чеботаря участвовать в расследовании “кражи века” в составе данной комиссии.