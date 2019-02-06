Канду: Автобус качался, потому что мы пели (ВИДЕО)

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Вице-председатель Демократической партии прокомментировал вчерашнее видео, на котором видно, как автобус, в котором едут демократы, бросает из стороны в сторону из-за плохих дорог. Признавать, что всему виной именно дороги, а точнее, их отвратительное качество, Канду отказался, заявив, что автобус шатался, потому что его пассажиры…пели и раскачивались в такт песне.

– Это мы качались, потому что пели. Обычно, когда поешь, раскачиваешься в такт музыке, – сказал Канду, насмешив журналистов.

Впрочем, на ролике видно, что автобус трясется и гремит задолго до песни – когда Канду просто говорит. В то же время он признал, что люксовый автобус, на котором ранее передвигались демократы действительно сломался – в нем, по словам спикера, вышла из строя коробка передач. Интересно, что демократ не считает автобус с кожаными креслами шикарным.

– Да, возможно, в нем условия чуть лучше, но такие стандарты должны быть для всех, – сказал он.

Ранее социалисты подвергли критике проект демократов “Хорошие дороги” отметив, что направленные на его реализацию 100 млн долларов налогоплательщиков превратились в грязь.