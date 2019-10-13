Кандидаты ПСРМ были представлены и жителям Каушан (ФОТО)

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Новый день – и новые встречи. Сегодня руководство Партии социалистов отправилось в Каушаны, где состоялась обстоятельная беседа с жителями этого города. Кроме того, Зинаида Гречаный представила собравшимся в Доме культуры кандидата ПСРМ на должность примара Каушан Екатерину Балтаг, а также ее команду кандидатов в примары и советники населенных пунктов и всего Каушанского района.

– Перед выборами здесь становится жарко – только на пост примара Каушан претендуют целых десять кандидатов. Объяснила людям, что на самом деле проблема не в количестве, а в качестве. Ведь зарегистрироваться кандидатом – это еще не значит иметь способности и возможности для такой работы. Человек должен иметь тщательно разработанную для данного населенного пункта программу, опыт работы, а также уверенную политическую и профессиональную поддержку. Всё это есть у кандидатов от Партии социалистов. Вместе мы победим! – отметила она.

Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.