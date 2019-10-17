Кандидатов ПСРМ представили и жителям Кантемира (ФОТО)

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Накануне председатель ПСРМ Зинаида Гречаный продолжила поездки по стране. У нее состоялась открытая доверительная встреча с жителями города Кантемир. Участники беседы поговорили о ситуации в стране и в районе, в том числе о насущных проблемах и способах их решения.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются жители Кантемирского района, – плохое состояние дорог, проблема качественной питьевой воды, нехватка молодых специалистов, недостаточно детских и спортивных площадок, отсутствие полигона для сортировки и переработки отходов, и др. Но все проблемы можно решить при наличии воли и сильной команды профессионалов, уверена лидер ПСРМ.

– Представила кандидата ПСРМ на должность примара города Кантемир Юрия Михаеску, за которым стоит команда профессионалов, у которого есть политическая поддержка сильной организованной Партии социалистов, а также его команду кандидатов на должность примаров и советников населенных пунктов и всего Кантемирского района. Призвала людей отдать свой голос за команду ПСРМ, которая всегда была и есть близка людям. Только вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему! – отметила она.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

