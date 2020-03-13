Решено! Кандидата от партии “Шор” исключили из предвыборной гонки

Решено! Кандидата от партии “Шор” исключили из предвыборной гонки

Кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №38 от политической партии “Шор” Виталия Балинского исключили из предвыборной гонки. Такое решение было принято сегодня Высшей судебной палатой. 

Инстанция удовлетворила запрос Центральной избирательной комиссии и частично отменила решение Апелляционной палаты Кишинёва, передаёт deschide.md.

Напомним, что ЦИК направила в Апелляционную палату Кишинёва заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №38 от политической партии “Шор” Виталия Балинского. Решение ЦИК было принято после жалобы, поступившей от председателя Либеральной партии Дорина Киртоакэ, кандидата от блока “Unirea” на выборах в Хынчештах. Причиной стало несоблюдение избирательного законодательства Балинским, а именно: использование незадекларированных финансовых средств и материалов. Сам представитель партии “Шор” свою вину в этом отрицает.

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