Кандидат в примары Кишинева Нэстасе не знает, сколько жители столицы платят за гигакалорию тепла (ВИДЕО)

Представитель партии “Платформа достоинства и правды” не смог ответить на этот вопрос в рамках телевизионных дебатов.

Его ему задал кандидат на должность генпримара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан. Нэстасе, однако, растерялся, и попросил ведущего перейти к следующему вопросу. Момент попал на видео.

Стоит отметить, что Нэстасе также не смог ответить, сколько денег из бюджета муниципия было направлено на образование и другие жизненно важные сферы.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.