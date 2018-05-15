Кандидат в примары Кишинева Нэстасе не знает, сколько жители столицы платят за гигакалорию тепла (ВИДЕО)

Кандидат в примары Кишинева Нэстасе не знает, сколько жители столицы платят за гигакалорию тепла (ВИДЕО)

Представитель партии “Платформа достоинства и правды” не смог ответить на этот вопрос в рамках телевизионных дебатов. 

Его ему задал кандидат на должность генпримара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан. Нэстасе, однако, растерялся, и попросил ведущего перейти к следующему вопросу. Момент попал на видео.

Стоит отметить, что Нэстасе также не смог ответить, сколько денег из бюджета муниципия было направлено на образование и другие жизненно важные сферы.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.

 

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