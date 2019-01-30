Кандидат Шора не видит в краже миллиарда ничего противозаконного и аморального (ВИДЕО)

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Более того, представитель партии «Шор» считает главное совершенное в Молдове преступление «так называемым» и дал понять, что, пока нет решения суда по этому поводу, обсуждать, по его мнению, нечего.

Заявления были сделаны в рамках дебатов на телеканале Pro TV. Юрий Кузнецов, баллотирующийся по округу №31 в Кишиневе от партии «Шор», заявил, что ему неприятно, что имя его партийного босса связывают с кражей миллиарда, и вообще, что это чуть не надуманная ситуация, пишет actualitati.md.

– Конечно, мне очень неприятно, потому что вы понимаете, что эта ситуация с так называемым миллиардом, она создана специально для того, чтобы увести население от того правильного мнения, которое есть на сегодняшний день, — сказал он.

Ответ кандидата Шора возмутил ведущую.

– Как это «так называемый»? Он был украден, — сказала она.

Впоследствии Кузнецов зашел еще дальше, заявив, что не видит, чтобы Шор, который является главным подозреваемым в краже века, сделал что-то противозаконное и аморальное.