Кандидат ПСРМ в Хынчештах лидирует в опросах общественного мнения

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Кандидат от ПСРМ Штефан Гацкан лидирует в предпочтениях жителей одномандатного округа № 38, где 15 марта состоятся новые парламентские выборы. За него готовы проголосовать 13% опрошенных компанией IDATA. На втором месте — независимый выдвиженец Григорий Кобзак, за которым следуют Олеся Стамате от ПДС и Виталий Балинский от партии «Шор».

После них в рейтинге — Дорин Киртоакэ, кандидат от блока «Униря», и Ион Мереуцэ от ДПМ – у них по 6%. У Анатолия Постолаки от ЛДПМ – 2%. Из опрошенных респондентов 42% не ответили на вопрос.

Представители компании IDATA опросили также экспертов. Им предложили оценить шансы на победу каждого кандидата по пятибальной шкале. В итоге 77 пунктов набрал Григорий Кобзак, всего на два меньше, 75, у Штефана Гацкана. По 55 баллов от экспертов у Олеси Стамате и Иона Мереуцы, по 31- у Дорина Киртоакэ и Виталия Балинского, 27 баллов набрал Анатолий Постолаки.

Исследование проводилось компанией IDATA в период с 19 по 25 февраля по собственной инициативе и за свой счет. В нём приняло участие 100 жителей одномандатного округа № 38 Хынчешты и 20 экспертов разных политических взглядов. Максимальная погрешность составляет +/- 9.8%.