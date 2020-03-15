Кандидат ПСРМ Штефан Гацкан победил на выборах в Хынчештах

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Кандидат Партии социалистов Штефан Гацкан одержал убедительную победу на новых парламентских выборах в Хынчештах. Он набрал 5539 голосов избирателей и с огромным отрывом обошел своего ближайшего конкурента, представителя ПДС, ставленницу Майи Санду Олесю Стамате, которая стала лишь второй. У нее 4554 голоса.

На третьем месте, по предварительным данным, расположился демократ Ион Мереуцэ – 1810 голосов. На четвертом – независимый кандидат Григоре Кобзак (1792). Представитель блока “Униря” Дорин Киртоакэ – последний. Он набрал менее 350 голосов избирателей.

Данные представлены после обработки протоколов со всех избирательных участков в округе №38.