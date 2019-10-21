Кандидат ПСРМ Сергей Анастасов одержал сокрушительную победу на выборах примара Комрата

Кандидат ПСРМ Сергей Анастасов одержал сокрушительную победу на выборах примара Комрата

Он набрал 94,58% голосов жителей этого муниципия. 

Также социалисты победили в Гайдаре, Бешалме, Светлом, Русской Киселии, Котовском, Чадыр-Лунге, Конгазе, Кирсова, Кириет-Лунге. Во второй тур кандидаты ПСРМ вышли в Баурчи, Ферапонтьевке, Конгазчикул де Сус, Казаклии, Етулии.

У социалистов больше всего представителей в местных советах Комрата, Етулии, Казаклии, Карбалии, Кириет-Лунги, Кирсова, Конгаза, Конгазчикул де Сус, Чадыр-Лунги, Котовское, Русской Киселии, Светлый, Чишмикиой, Чок-Майдан, Вулканешт, Авдармы, Баурчи, Бешалмы, Бешгиоза и Гайдар.

Напомним, вчера, 20 октября, состоялись всеобщие местные выборы.

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