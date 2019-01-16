Кандидат ПСРМ по округу США и Канада подал документы на регистрацию

Сегодня кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №51, который включает США и Канаду, Гайк Вартянян, подал документы вместе с подписными листами для регистрации.

На своей странице в соцсети социалист искренне поблагодарил всех, кто его поддержал и подписался в пользу его выдвижения.

– Считаю, что молдавская диаспора заслуживает более широкое представительство в парламенте, – подчеркнул он.

Стоит напомнить, что очередные парламентские выборы пройдут 24 февраля 2019 года.