Кандидат ПДС-ППДП: коррупция должна быть независимой (ВИДЕО)

Кандидат ПДС-ППДП: коррупция должна быть независимой (ВИДЕО)

Коррупция должна быть справедливой и независимой. Таково мнение Светланы Коня, кандидата бинома ПДС-ППДП в 6 округе Дрокии, высказанное во время публичных дебатов на местном телеканале.

Ответ Светланы Коня последовал за вопросом, заданным Ионом Даскэлом, представителем Корнелиу Падневич – кандидата от ДПМ в 6 округе Дрокии.

Когда в правительстве была Майя Санду, она закупила для экзаменов на степень бакалавра 1 200 китайских видеокамер по цене немецких. И после этого вы говорите, что нам нужно бороться с коррупцией. Как вы хотите бороться с коррупцией? – спросил Ион Даскэл.

Светлана Коня заявила, что бывший министр Майя Санду не понесла и не понесёт наказание, передаёт today.md со ссылкой на actual.md.

Коррупция должна быть справедливой и независимой, – заключила кандидат.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md