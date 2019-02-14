Кандидат ПДС-ППДП: коррупция должна быть независимой (ВИДЕО)

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Коррупция должна быть справедливой и независимой. Таково мнение Светланы Коня, кандидата бинома ПДС-ППДП в 6 округе Дрокии, высказанное во время публичных дебатов на местном телеканале.

Ответ Светланы Коня последовал за вопросом, заданным Ионом Даскэлом, представителем Корнелиу Падневич – кандидата от ДПМ в 6 округе Дрокии.

Когда в правительстве была Майя Санду, она закупила для экзаменов на степень бакалавра 1 200 китайских видеокамер по цене немецких. И после этого вы говорите, что нам нужно бороться с коррупцией. Как вы хотите бороться с коррупцией? – спросил Ион Даскэл.

Светлана Коня заявила, что бывший министр Майя Санду не понесла и не понесёт наказание, передаёт today.md со ссылкой на actual.md.

Коррупция должна быть справедливой и независимой, – заключила кандидат.