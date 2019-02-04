Кандидат блока “Акум” не смогла назвать ни одно доведенное до конца дело для кишиневцев (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов в депутаты парламента по одномандатному округу №25 Александр Одинцов застал своего оппонента по этому же округу от блока “Акум” Инну Григориу врасплох, попросив ее привести хотя бы один пример решения проблемы от начала до конца хотя бы для одного жителя муниципия.

– Чем вы помогли хотя бы одному жителю муниципия? – спросил Одинцов Григориу во время дебатов на частном телеканале.

Кандидат “Акум” растерялась и признала, что всё, что до этого момента удалось сделать формированиям, которые она представляет, – это только давать обещания.

– Я действительно была гражданским активистом и с 2014 года, с того времени, как я вышла на протесты, я занимала именно этот пост, у меня не было государственной должности. Но хочу сказать, что были различные инициативы, которые могли помочь нам сформировать ассоциацию, которая могла бы реагировать на все проблемы, происходящие в Молдове. Что нам удалось сделать – это говорить о проблемах Республики Молдова, стать звонким голосом, как внутри страны, так и за её пределами. Сейчас, когда мы готовы, когда я увидела, что значит жизнь в РМ, наша команда готова прийти с этим предложением, – сказала она.

В ответной реплике Александр Одинцов констатировал, что вся деятельность представителя блока “Акум” сводилась лишь к пустым словам, без какой-либо конкретики, и никаких проблем кишиневцев данный блок и этот кандидат, в частности, не разрешили.

Ранее никаких конкретных действий на благо кишиневцев не смог назвать другой кандидат блока “Акум”, по округу №28, Александр Слусарь.