Кандалы для Плахотнюка

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О том, что Игорю Додону не простят изгнание олигарха из Молдовы

Известная истина в политике – «Держи вора!» кричит обычно сам вор. Так и в связях с Плахотнюком обвиняют те, кто вёл с ним бизнес и был вместе в правительстве.

У кого что болит…

Не избежал этой участи и президент страны И. Додон, которого поддерживают В. Путин, А. Лукашенко, Н. Назарбаев, Т. Эрдоган. Видимо, они не знают, кто есть кто. И ФСБ не знает. Зато знают граждане Румынии – М. Санду и А. Нэстасе.

Китайцы говорят, чем наполнен сосуд, то из него и льётся. В психоанализе были проведены многочисленные исследования. Феномен был назван проекцией, когда человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя.

К примеру, человек всех подряд называет подлецами, лжецами, идиотами. Таким образом он проецирует на других свои собственные качества и страхи. Проекция – механизм психологической защиты. Обзываешь или оскорбляешь других – выгораживаешь себя! Значит, ты не такой, хотя на самом деле выдаёшь свою суть.

В этом контексте популярной стала фраза, которую приписывают основателю психоанализа Зигмунду Фрейду: «Человек говорит о том, чего ему не хватает. Тот, кому не хватает секса, говорит о сексе; голодный говорит о еде; человек, у которого нет денег, – о деньгах», – а наши олигархи и банкиры говорят о морали…

Раньше блок ACUM, как ответвление ЛДПМ, и Майя Санду, как министр от ЛДПМ, очень комфортно чувствовали себя рядом с Филатом, Плахотнюком, Стати, Гимпу, Шором и другими олигархами. Теперь они что, «борются» с ними? Конечно, нет. Это прикрытие для реальной борьбы с И. Додоном и взятия президентуры в 2020 году!

Наклей ярлык – и уничтожь!

В Молдове существует политическая аксиома: ассоциация с Плахотнюком убивает любого политика. Ты можешь налаживать отношения с Российской Федерацией, открывать там рынки для нашей продукции, получать скидку на газ, повышать пенсии и зарплаты, амнистировать десятки тысяч молдавских граждан, работающих в РФ, но достаточно того, чтобы кто-то обвинил тебя в связях с олигархом, – и всё коту под хвост.

Мы и ранее писали, что этот ярлык использовался с подачи определённых посольств с целью уничтожения пророссийских и промолдавских сил в Молдове. И как ни странно, но даже после падения режима Плахотнюка и его бегства из страны сей бред продолжают продвигать именно бывшие партнёры беглого олигарха. А как ещё сбить рейтинг самого популярного политика в Молдове и освободить кресло президента для Майи Санду?!

Трудно убедить людей, что дружить с РФ плохо, что торговать – ещё хуже. Да и против православия неудобно прямолинейно идти, когда 94% граждан – православные, а президент защищает традиционные ценности. Вот и придумали этот ярлык. И да, скажу прямо, его используют антироссийские и антимолдавские силы независимо от того, как они себя называют и величают.

Доказательством этому тезису служит тот факт, что обычно обвиняют те, кто был с Плахотнюком в парламентском большинстве, в правительстве при нём или вёл с ним бизнес. Мы сейчас говорим о блоке ACUM, Ренате Усатом, который практически невъездной в Россию, и о его партнёрах – Плахотнюке и Илане Шоре.

Сиамские близнецы

Мы всегда писали, что у лидеров ACUM и у В. Плахотнюка один хозяин – Госдеп, одна идеология – либерализм и глобализм, один вектор – НАТО и ЕС, одно гражданство – румынское, одна цель – ослабление России, ликвидация независимости Респуб-лики Молдова, молдавской гражданской нации, истории, языка всех левых сил в Молдове. И пятимесячное правление Майи Санду доказало это.

При этом блок ACUM отличается невиданным цинизмом: они смотрят в глаза и называют день ночью и наоборот. Лгут и не краснеют, обвиняя всех подряд в том, что сделали сами – точь-в-точь как поступал Плахотнюк.

Прикрываясь тем, что якобы борются с Плахотнюком, акумовцы отказывались вернуть русский язык, российские аналитические TV-программы, пускать министров на заседания коллег из СНГ, разрешить вкладыши для лекарств на русском языке. Говорить о партнёрстве с ЕАЭС излишне – слышать не хотели!

А почему они не боролись с Плахотнюком, когда были в правительстве с ним, как Майя Санду, Игорь Гросу, Октавиан Цыку, Дмитрий Алайба? Другие члены блока были депутатами в парламентском большинстве с ДПМ – Л. Карп, М. Чобану, О. Нантой (этот гражданин был депутатом от ДПМ!). Третьи были послами при единоличном правлении ДПМ в 2016 – 2019 годах – Ю. Реницэ, И. Мунтяну. Они не стыдились открыто быть в официальном Альянсе за евроинтеграцию, с секретными договорами, с разделом вертикали власти вплоть до нарушения Конституции РМ. Ведь разделили и юстицию, суды, Генпрокуратуру. Проще говоря, они вместе с Плахотнюком заложили основу захвата государства ещё в 2010 году.

И да, мы не устанем повторять: раньше блок ACUM, как ответвление ЛДПМ, и Майя Санду, как министр от ЛДПМ, очень комфортно чувствовали себя рядом с Филатом, Плахотнюком, Стати, Гимпу, Шором и другими олигархами. Теперь они что, борются с ними? Конечно, нет. Это прикрытие для реальной борьбы против И. Додона и взятия президентуры в 2020 году!

Если Плахотнюк представлял местную олигархию, будучи одновременно компрадором, то Санду представляет интересы транснациональной олигархии. По крайней мере уши миллиардера Сороса торчат из политбюро ACUM, правительства Санду, сотен НПО и СМИ, которые её поддерживают. И казус с Кишинёвским аэропортом, который перешёл под контроль Ротшильда, отлично показал, кому служат эти господа. Ведь и министр экономики, и сама Майя Санду вели переговоры с Н. Ротшильдом…

«Человек говорит о том, чего ему не хватает. Тот, кому не хватает секса, говорит о сексе; голодный говорит о еде; человек, у которого нет денег, – о деньгах», – а наши олигархи и банкиры говорят о морали…

Почему Додон никогда не будет Плахотнюком?

Сегодня акумовцы утверждают, что И. Додон – это второй Плахотнюк. Дескать, он хочет подмять всю власть, крышевать схемы и не делиться с ними. Одновременно они же утверждают, что Додон всё это делает ради В. Путина, отдав ему страну и схемы в придачу… Видимо, это обвинение рассчитано на круглых идиотов. И вот почему.

1) У И. Додона – три высших образования, научная степень. В. Плахотнюк купил диплом в Политехническом.

2) И. Додон пришёл в политику из академической среды – работал преподавателем в вузе. Плахотнюк пришёл из теневого бизнеса.

3) И. Додон – публичный политик, министр экономики, лидер ПСРМ, президент. Плахотнюк – теневой олигарх, миллиардер, ставший владельцем Nobil, Codru, Petrom, Drive, Victoriabank, BEM через схемы и захваты.

4) И. Додон привёл в парламент непарламентскую ПСРМ! Плахотнюк купил парламентскую ДПМ, прячась за спиной М. Лупу, которого потом кинул.

5) И. Додон вытаскивал из-под стражи людей, которых Плахотнюк хотел посадить. Не так ли, господа Петренко и Григорчук?

6) И. Додон возвращал бизнесы, помогал нашим экспортёрам, сняв таможенные пошлины в России, открывал рынки для Cricova, Cojuşna, Castel Mimi! Плахотнюк же бизнесы отнимал, создавал проблемы. А. Транга – владелец Andy’s Pizza – не даст соврать.

7) У И. Додона – самый высокий рейтинг в стране. За него голосовали 52% граждан, избрав его президентом. У Плахотнюка – самый высокий антирейтинг – 90%.

8) У И. Додона – молдавское гражданство, его семья живёт в РМ. У Плахотнюка – четыре гражданства (румынское, российское, чешское, молдавское) и ни одной Родины.

9) У И. Додона нет активов, домов за границей. У Плахотнюка все активы там.

10) И. Додон не связан с криминалом. Плахотнюк был под мониторингом Интерпола за связи с солнцевской братвой, имеет три уголовных дела в РФ, кучу обвинений в особо тяжких преступлениях со стороны сотни граждан.

11) И. Додон защищал школы, больницы, госпредприятия, православие, историю страны! Добился амнистии для молдавских гастарбайтеров. Плахотнюк продал все банки страны, отдал аэропорт, BEM, ключевые госпредприятия (Air Moldova, Tutun CTC), 40% земли в концессию. Он – типичный компрадор, предавший национальные интересы!

12) И. Додона поддерживают Путин, Лукашенко, Эрдоган. Видимо, есть за что! Он встречался с Трампом, Макроном, папой Римским и т. д. Это признание, нравится это Санду с Нэстасе или нет. Плахотнюк – не въездной в России, как Усатый и Шор, нерукопожатен был во всём мире.

13) И. Додон проводит взвешенную внешнюю политику. Плахотнюк играл в опасные геополитические игры: изгнание дипломатов РФ, запрет российских новостных программ, наезды и оскорбления в адрес ЕС.

14) И. Додон добился снижения цены на газ, разбил «электрическую» схему с «Энергокапиталом» с помощью Москвы. Плахотнюк наживался на газе, электричестве и т. д.

15) И. Додон ходит по рынку, здоровается с простыми людьми – Плахотнюк даже с охраной боялся народа.

16) И. Додон в тяжёлый для страны момент остался в Молдове, избавил страну от засилья олигархов. Плахотнюк сбежал, кинув и свою партию, и всех, кто ему служил.

17) Додон вывел Бессмертный полк на площадь и всецело его поддерживает. Плахотнюк ни разу не появился на мемориале Вечность и превратил 9 Мая в День Европы…

Но самое главное отличие в том, что И. Додон:

– единственный в стране политик, который первый раз отправил Плахотнюка в отставку в 2013 году, а второй раз выкинул из власти в 2019-м;

– единственный политик, который отправил в отставку все олигархические правительства Плахотнюка: Филата, Лянкэ, Габурича, Стрельца, Филипа! И они ему этого не простят…

Они враги: примирения не будет

В последнее время мне пишут многие граждане, задавая один и тот же вопрос: «Возможно ли примирение Додона и Плахотнюка?» Отвечу: никогда! Они враги!

1) Плахотнюк стоял за событиями 7 апреля, в результате которых ПКРМ и лично И. Додон и премьер З. Гречаный оказались в оппозиции.

2) Плахотнюк лично кинул С. Нарышкина в 2010 году, когда была договорённость о создании альянса ПКРМ – ДПМ, где И. Додон должен был быть премьером.

3) Он украл победу у И. Додона на выборах мэра столицы в 2011 году. Тогда ЦИК объявил о победе И. Додона в первом туре, но вечером было заявлено об ошибке. Был второй тур. В.Плахотнюк помог Киртоакэ, сделав вброс в пригородах.

4) Он кинул И. Додона в 2012 году, когда в последний момент отказался избрать З. Гречаный президентом.

5) Он создал клонов и спойлеров в 2014 году – «За Таможенный союз», Коммунистов- реформаторов. Они украли 8–9% голосов. Он же играл с Усатым, который призвал испортить бюллетени, уничтожал ПСРМ и И. Додона.

6) Он гробил Додона на президентских выборах, натравил на него ПКРМ, «НП», СДП, ЛП, возбудил уголовное дело о якобы внешнем финансировании ПСРМ. Он же организовал бойкот инаугурации.

7) Он лишал президента полномочий, отстранял от власти, блокировал все его законопроекты, все его поездки за рубеж, запретил быть председателем и идти по спискам ПСРМ.

8) Плахотнюк продвигал идею «о биноме ДПМ – ПСРМ», стимулировал Усатого, Воронина, Шора, Калинина и др. оскорблять И. Додона, запустил травлю в СМИ. Он же поддерживал кампанию «Додон – не мой президент!» для его изоляции.

9) Он стоит за двумя авариями с кортежем президента в сентябре 2018 и в феврале 2019 годов. Он же завёл уголовные дела на И. Додона, депутатов, запугивал семью президента, угрожал смертью в июне 2019 года.

10) Плахотнюк обратился в июне в Генпрокуратуру, пытаясь запретить ПСРМ и бросить в тюрьму президента. Всё это делалось с подачи извне и продолжается по сей день стараниями блока ACUM, который пытался шантажировать главу государства, используя «улики» «кукловода»! У них же один хозяин, не так ли?

Вот почему именно И. Додон отправил Плахотнюка в отставку в 2013 году, прогнал из власти в 2019-м. Он же скоро лишит его Ордена Республики. И только он сделает всё, чтобы привезти Плахотнюка в кандалах.

Богдан Цырдя, политолог