Кампания по добровольной сдаче нелегальных боеприпасов завершилась: полиция изъяла 131 единиц оружия

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Кампания «Время пришло — сдай оружие» была запущена Главным инспекторатом полиции в октябре 2018 года. В её рамках граждан призывали добровольно сдавать нелегальное оружие или предоставлять полиции информацию о местах, где оно хранится.

С момента старта кампании по добровольной сдаче незаконно хранимого огнестрельного оружия полицейские изъяли 131 единица оружия, 53 из которых – длинноствольные. Было также изъято три огнестрельных пистолета, 8 газовых и 66 пневматических пистолетов. Кроме этого, были добровольно сданы, обнаружены и изъяты 66 мин и снарядов, 7 гранат, два куска тротила общей массой 400 грамм и 2 073 патронов различных калибров.

В то же время согласно Постановлению о Государственной комиссии по оценке, уценке и выбраковке оружия были представлены комиссии по выплавке 769 единиц оружия. В результате обысков было изъято 19 единиц оружия (15 длинноствольных и 4 пневматических).

В период кампании полицейские предотвратили 12 преступлений, связанных с незаконным ношением, хранением, приобретением и изготовлением огнестрельного оружия и боеприпасов.