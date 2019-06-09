Калашников: Думаю, что социалистам и “АКУМ” удастся победить в конфликте с Демпартией

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что молдавским социалистам вместе с проевропейским блоком “АКУМ” удастся преодолеть сопротивление Демократической партии.
– Мне отрадно, что социалисты и блок “АКУМ” наконец-то договорились. И то, что они ситуативно начали проводить законодательные действия, – надеюсь, что они завершатся успехом, – сказал Калашников в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС.
Калашников отметил, что полностью это поддерживает и думает, что все будет успешно.
– Дальше двигаться так нельзя, когда один олигарх руководит государством, захватив всё и вся. Это совершенно никуда не годится. Я думаю, что удастся, – добавил он, отвечая на вопрос о том, смогут ли социалисты и “АКУМ” выстоять в конфликте с ДПМ.
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