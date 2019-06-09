Калашников: Думаю, что социалистам и “АКУМ” удастся победить в конфликте с Демпартией

Калашников отметил, что полностью это поддерживает и думает, что все будет успешно.

– Дальше двигаться так нельзя, когда один олигарх руководит государством, захватив всё и вся. Это совершенно никуда не годится. Я думаю, что удастся, – добавил он, отвечая на вопрос о том, смогут ли социалисты и “АКУМ” выстоять в конфликте с ДПМ.