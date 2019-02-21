Какую прибыль получили цветочники в День влюблённых: объём продаж значительно возрос

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В период с 13 по 15 февраля Государственная налоговая служба установила в столице налоговые посты, предназначенные для контроля деятельности торговцев живыми цветами с целью предотвращения нарушений.

Таким образом, за указанный период налоговые посты были установлены на шести авторизованных рынках, на территории которых находятся около 80 цветочных киосков. Объем поставок, согласно данным кассовых аппаратов, составил 1,9 млн леев или на 263% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда не было установлено налоговых постов, пишет realitatea.md.

Государственная налоговая служба рекомендует всем налогоплательщикам соблюдать положения действующего законодательства.