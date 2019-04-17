Какова цена коалиции?

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О том, как ACUMовцы изображают из себя борцов с олигархатом

Руководители блока ACUM, получив наименьшее число мест в парламенте, претендуют на кресла спикера, премьера и на миноритарное правительство. Пытаясь скрыть своё нежелание быть в альянсе с ПСРМ, они то и дело предлагают обществу и социалистам всякую чушь.

Полный минор

Срaзу после парламентских выборов гражданское общество (Ш. Глигор, А. Тулбуре, С. Жантуан, П. Негурэ) предложили ACUM создать технический альянс с ПСРМ. В ACUM заявили, что ПСРМ никогда не пойдёт на это, ведь они под Плахотнюком!

6 марта в ACUM испытали нервный шок: И. Додон заявил, что приветствует переговоры ПСРМ – ACUM. Блок промолчал.

11 марта ПСРМ пригласила блок ACUM на переговоры о создании альянса. Не пришли.

12 марта блок ACUM шокировал своих последователей заявлением, что не создаст альянса ни с ПСРМ, ни с ДПМ, оставаясь в оппозиции. Зато они предложат пакет из семи законов, которые якобы «освободят страну от контроля со стороны группировки Плахотнюка». Речь шла о декларации парламента о захваченном государстве, аннулировании смешанной системы, отставке генпрокурора, директоров СИБ, НАЦ, НЦБК, руководства ЦИК и Высшей судебной палаты. Соответственно остальные партии должны безоговорочно поддержать программу ACUM!

26 марта президент И. Додон встретился с ДПМ и с блоком ACUM. Лидеры ACUM пришли, но даже не поздоровались. После встречи президент предложил трём формированиям встретиться 2 апреля за столом переговоров.

1 апреля (как символично!) блок ACUM заявил, что не придёт на трёхстороннюю встречу с президентом, но приглашает депутатов, которые неподконтрольны олигархическому режиму, на дискуссии. Де факто это была неуклюжая попытка расколоть парламентские фракции. Понятно, что это приглашение никто не воспринял всерьёз.

8 апреля блок ACUM через Фейсбук пригласил ПСРМ на переговоры. Многие граждане искренне поверили, что его лидеры прозрели, готовы на со-

здание стабильной власти и демократические реформы ради спасения страны.

Но не тут-то было! Через несколько часов депутат от PAS Д. Алайба написал в соцсетях, что они приглашают ПСРМ на дискуссию, а не на переговоры! Вечером М. Санду высказалась на одном из частных телеканалов (TVC21), окончательно развеяв все сомнения:

а) никакой коалиции с ПСРМ не будет;

б) ACUM никогда не проголосует за З. Гречаный в качестве спикера (оно и понятно – спикером себя видит А. Нэстасе);

в) ACUM повторяет своё выдвинутое ранее предложение о миноритарном правительстве под мудрым руководством самой М. Санду! Ну вы поняли, да? Нэстасе – спикер, Санду – премьер, представители ACUM – министры, ПСРМ – в оппозиции (а через год – в тюрьме).

Но в отличие от обычной оппозиции ПСРМ должна голосовать за всё, что предложит М. Санду (закрытие школ, больниц, вступление в НАТО?).

Как мило, не так ли?!

Предложения ПСРМ

Тем не менее 9 апреля З. Гречаный предложила встретиться в парламенте 11 апреля в 11:00. Блоку ACUM было направлено официальное письмо, зарегистрированное в секретариате парламента. Несмотря на отказ ACUM, социалисты готовы создать парламентское большинство на основе следующих предварительных условий:

а) институциональный блок: спикер З. Гречаный, возвращение полномочий президенту, контроль над МИД и Мин-обороны;

б) антикоррупционный блок: отмена закона о миллиарде, создание комиссии по расследованию хищения миллиарда;

в) социальный блок: материнский капитал, индексация пенсий 2 раза в год;

г) национальный блок: пакет законов по статусам АТО Гагаузия и русского языка, по возврату вещания российских СМИ. Кстати, сам Евросоюз ЗА эти законы!

Эти предложения были выдвинуты как основа для переговоров! ПСРМ предложила ACUM внимательно изучить их и прийти со встречными предложениями.

Понимаете суть? ПСРМ готова отдать пост премьера и де факто 7 из 9 министерств блоку, набравшему всего 26 мандатов!

Буквально через 30 минут после пресс-конференции ПСРМ М. Санду со свойственным ей высокомерием разнесла в пух и прах предложения социа-

листов! Мол, где здесь борьба с олигархами, где заявление о захваченном государстве? Проще говоря, их позиция о неприятии переговоров была заранее подготовлена!

Тем не менее 11 апреля представители Партии социалистов РМ и блок ACUM провели встречу в парламенте. И что вы думаете? М. Санду и А. Нэстасе не явились на встречу, направив туда двух своих заместителей. Это было равнозначно отказу от переговоров.

12 апреля был созван Рес-публиканский совет ПСРМ, после которого политическое формирование озвучило свою позицию: продолжить интенсивные переговоры с блоком ACUM. Если они ни к чему не приведут, тогда выход один – досрочные парламентские выборы. Таким образом ПСРМ исключила альянс с ДПМ, шокировав тем самым всех правых аналитиков, а также всевозможных крикунов из ПКРМ, «НП», ACUM и так далее.

«На самом деле М. Санду не спешит создавать альянс с ПСРМ. А всё потому, что это угрожает власти ДПМ и интересам США. Они не хотят переговоров, коалиций, парламентского большинства с ПСРМ».

Бред блока ACUM

Безусловно, всё это время блок ACUM, пытаясь скрыть своё нежелание быть в альянсе с ПСРМ, то и дело предлагал обществу и социалистам всякую чушь.

Давайте разберёмся в сути предложений и обвинений блока ACUM.

■ Антиолигархические законы блока ACUM об отставке генпрокурора, директоров СИБ, НЦБК, КСТР – откровенная ерунда!

Ни один закон нельзя принять без избрания руководства парламента, то есть спикера, постоянного бюро, председателей комиссий! Даже если неким чудом принять все эти законы, КС тут же отменит их. Более того, парламент не вправе смещать генпрокурора, состав Высшей судебной палаты.

■ В инициативах блока нет ни слова о Конституционном суде. А ведь он – гарант олигархата. Почему? Может, потому, что эти господа не желают в реальности менять власть ДПМ и сам олигархат? Мы уже молчим о том, что эти законы бьют не по олигархату, а лишь по ДПМ. Тут ни слова нет про суть олигархата: монополии, теневые схемы, кумовство, засилье миллиардеров, офшоры, теневую власть, секретные соглашения, подрыв институтов государственной власти, главным образом президента.

■ Отказ ACUM от идеи парламентской коалиции с ПСРМ в пользу ситуативной коалиции (то есть без создания парламентского большинства, без общей программы, обязательств, без своего спикера, правительства и так далее, с выборочным голосованием) является апогеем волюнтаризма. Тем более когда речь идёт о парламентских республиках, где вся власть сконцентрирована в руках парламентского большинства.

Но мы уже проходили в 2013 году то, что вы предлагаете сейчас – техническую коалицию ПКРМ – ЛДПМ – ПСРМ. Тогда голосами этих трёх партий В. Плахотнюк потерял должность вице-спикера, М. Лупу – спикера, В. Зубко лишился кресла генпрокурора. Потом получилось отстранить и генпрокурора К. Гурина. Удалось даже принять закон о возможности недоверия и снятия с должностей членов КС! И что? КС всех восстановил в должности!

А всё потому, что не было парламентского большинства, своего спикера и правительства! Более того, тогда Генпрокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией завели дело на Викола, Лянкэ, Бэнэрука, Филата, а потом Лянкэ был назначен премьером.

Невольно возникает подозрение, что блок ACUM готовит ту же участь и ПСРМ!

■ Допустим, что неким чудом ПСРМ и ACUM голосуют без большинства и спикера семь законов, предложенных ACUMовцами. Но кто их будет внедрять? Ведь правительство всё ещё под демократами! Или П. Филип, А. Жиздан, С. Раду, К. Габурич будут внедрять законы против самих себя? Вы шутите, или как?

■ Не менее экзотично выглядит и более позднее предложение ACUM – о миноритарном правительстве под их чутким руководством. В какой стране мира партия с 1/4 мандатов, то есть чуть больше, чем у И. Шора, берёт должности спикера, премьера и всё правительство в придачу? А что будет иметь от этого ПСРМ? Социалисты, получившие больше всех мандатов, должны быть в оппозиции? Или вы считаете всех круглыми идиотами? И что они скажут избирателю? Что мы избрали бывших партнёров Плахотнюка, которые за унирю, НАТО, закрытие школ, гей-парады и евроинтеграцию?

■ Каковы гарантии, что ACUM, лишив демократов ГП, СИБ, НЦБК руками ПСРМ, не предложит потом тем же демократам коалицию? Они же были вместе в АЕИ-2, -3, -4! Они и в 2011 г. боролись с ДПМ, а потом объединились, и в 2013-м начали войну, потом объединились… Где гарантии, что сейчас не будет то же самое?

■ Всё, что предлагает сейчас ACUM, ранее предлагала ПСРМ.

Именно ПСРМ в 2015 году выдвинула постановление о захваченном государстве, набрав 34 голоса.

Именно ПСРМ выступила с инициативой об отставке генпрокурора, директора СИБ, руководителей НЦБК, КСТР и так далее. Просто нужно взять все проекты ПСРМ и проголосовать! В чём проблема?

Зачем нужно парламентское большинство?

На самом деле в парламентской республике ядро власти – в парламенте, а вернее – в парламентском большинстве. Создание парламентского большинства и правительства автоматически избавят страну от явления захвата. Ведь сформируется новый и чёткий полюс власти – большинство в парламенте! И если это большинство изберёт своего спикера и своё правительство, все руководители – ЦИК, КСТР, КС, СИБ, ГП – тут же подадут в отставку, а кое-кто в тот же день будет на Сейшельских островах!

Также создание парламентского большинства и правительства даст инструменты для деолигархизации страны, разрушения схем, монополий, контрабанды, энергетических махинаций, подстроенных госзакупок и так далее. В противном случае – у нас тысячи законов. Ни один не работает без команды профессионалов, без хорошего и нового правительства, неподконтрольного олигархам!

И, безусловно, создание парламентского большинства и правительства важно тем, что там будут программа действий, взаимные обязательства друг перед другом и гражданами, а значит и гарантии.

Игры блока ACUM

Оправдания блока ACUM по поводу якобы нежелания ПСРМ идти на уступки – бред сивой кобылы. Дело в том, что ещё 21 февраля М. Санду заставила всех кандидатов подписать отказ от альянса с ПСРМ (и ДПМ). Сегодня они не хотят альянса с ПСРМ (мол, мы обещали избирателям), требуя безоговорочно поддержать их! Также у блока есть секретное соглашение об отказе от сотрудничества с пророссийскими «Нашей Партией», ПСРМ.

Так кому вы лжёте, господа? Денонсируйте свой меморандум и соглашение, объявите о готовности создать парламентское большинство и правительство с ПСРМ, и лишь тогда вам можно будет поверить.

На самом деле, если появится альянс ACUM с ПСРМ, реально может пострадать ДПМ. А кому это надо? Послу США не надо. М. Санду тоже. Она хочет быть президентом, и ей нужна поддержка ДПМ. Потому и подписали меморандум по просьбе ДПМ. Более того, Майя Санду боится потерять часть электората на местных выборах. Спешим успокоить – местные выборы могут состояться через год!

Вот почему, чтобы убедиться, что ПСРМ точно не проголосует за весь пакет ACUM, они предложили закон Магницкого, который предполагает санкции против российских чиновников и политиков! И ПСРМ должна это поддержать? Господа, вы в своём уме?

На самом деле М. Санду не спешит идти на альянс с ПСРМ. А всё потому, что это угрожает власти ДПМ и интересам США. Они не хотят переговоров, коалиций, парламентского большинства с ПСРМ. Они не хотят делиться властью с ПСРМ. Они не хотят даже слушать об условиях Партии социалистов и её программе – не то чтобы альянс создавать.

Стоит ли ПСРМ в таких условиях идти на поводу у ACUM? Стоит ли отказаться от своих программ, обещаний избирателям? Не уверен. Предателей никто не любит…

Ясно одно: вследствие всех этих интриг ДПМ, имея всего 40 депутатов (вместе с Партией ШОР), продолжает контролировать правительство и все силовые агентства (СИБ, ГП, НЦБК и т. д.).

Вот почему ПСРМ остаётся открытой для переговоров с блоком ACUM. При этом социалисты готовы к коалиции, но не любой ценой.

Богдан Цырдя, политолог