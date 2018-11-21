Какой он, прорыв международной изоляции?

О том, чего добился на своём посту глава молдавского государства

Мы уже ранее писали, что любое действие президента подвергается беспощадной критике со стороны лакеев Госдепа. Увы, ничего не поменялось.

Что сказано – то сделано!

Давайте обсудим, что на самом деле значат последние встречи нашего президента с лидерами России и Евросоюза? И чего добился в результате президент?

1–2 ноября у И. Додона состоялась официальная встреча с Владимиром Путиным. Всё это предсказуемо привело к коллективным истерикам со стороны Демпартии, PAS – PPDA, ЛП. Мол, президент ничего не делает, тратит наши деньги на зарубежные поездки, не выполнил ни одного своего предвыборного обещания!

Ничего себе!

А давайте по порядку.

Обещал Додон снять депорт с молдавских рабочих в России? Пожалуйста, в 2017 году 30 тыс. молдаван легализовались. Разве этого мало, учитывая наезды ДПМ на Россию и то, что Молдова — не член ЕврАзЭс? Обещал президент возвращение молдавских производителей на российские рынки? Так вот, в 2017 году уже 180 компаний вернулись. Среди них предприятия стратегического значения: Cricova, Chateau Vartely, Castel Mimi, Lion Gri. Разве это плохо? Обещал улучшить отношения с Россией? Пожалуйста, в 2017 году состоялось семь встреч с В. Путиным, ПСРМ участвовала (даже вопреки бойкоту власти) в ассамблее стран СНГ!

Экспорт молдавских товаров в Россию в 2017 г. вырос на 9,2%, составив $254,5 млн.

В 2017 году Молдова поставила рекордное количество яблок на российский рынок за все 27 лет своей независимости – более 220 тыс. тонн! Экспорт яблок в ЕС в 35 раз меньше — 6,2 тыс. тонн. Россия по итогам 2017 года заняла второе место в списке крупнейших партнёров Молдовы как по экспорту, так и по импорту.

При этом в страны СНГ рес-публика экспортирует товары собственного производства, и это обеспечивает нам высокую добавленную стоимость. Экспорт в ЕС – это 32–36% экспорта товаров после переработки (то есть реэкспорт).

Экспорт в страны СНГ кормит около 60% граждан, живущих в сёлах. Экспорт в страны ЕС кормит лишь горстку еврокорпораций, открывших филиалы в свободных экономических зонах.

Обещал Додон углубить наши отношения с Евразийским союзом? Сделал. Так, 14 мая 2018 года РМ стала наблюдателем при ЕАЭК. Заявил президент, что нужно привлекать инвестиции в экономику? И привлёк. 20–22 сентября 2018 года в Кишинёве прошёл молдо-российский экономический форум. Было подписано семь контрактов на сумму $250 млн!

Чем помог Путин?

Во время недавней ноябрьской встречи с В. Путиным Игорь Додон добился стратегических прорывов.

Во-первых, это снятие с 1 января 2019 года таможенных пошлин на экспорт в Россию овощей, фруктов (яблоки, черешня, слива, нектарины и др.), плодоовощных консервов и винодельческой продукции. Сегодня на поставку яблок действуют таможенные пошлины в размере €0,06 на 1 кг, экспорт молдавских товаров агропромышленного комплекса существенно увеличится в следующем году, даже если эти привилегии нам даны на полгода!

Понимаете, в чём суть? Альянс устроил блокаду нашим производителям, а президент её снял.

По данным российских специалистов, крупнейшим поставщиком яблок в Россию за 8 месяцев 2018 года была Молдова, на которую пришлось 28% поставок, или 166 тыс. тонн. При этом объём экспорта яблок из Молдовы вырос на 42% за январь-август 2018 года. Скорее всего, рекорд 2017 года будет побит! Молдова превратилась в крупнейшего экспортёра яблок в РФ, обогнав остальные, куда более крупные государства мира! И если это не реальный прорыв, тогда что же это?

Во-вторых, договорились об амнистии в отношении граждан Молдовы, нарушивших статьи 26 и 27 миграционного законодательства РФ. Эта договорённость, по предварительной информации, вступит в силу с 1 января 2019 года и коснётся 170 тыс. молдаван!

В-третьих, обсудили возможность привлечения российских инвестиций в размере $1 млрд для реализации инфраструктурных проектов в Молдове. И это не кредиты, а инвестиции!

В-четвёртых, договорились о спецтехнике – 100 КамАЗах. Первая партия – 12 машин – уже в пути.

На самом деле президент после каждого своего зарубежного визита решал конкретные проблемы молдаван. Поехал в Беларусь – вот вам 10 комбайнов и тракторов, авиарейс Кишинёв – Минск. Поехал в Турцию – вот вам ремонт здания президентуры, проекты на $20 млн!

Кто из президентов добился большего? Лупу, Гимпу, Тимофти? А чего добились критиканы из PAS – PPDA и «Нашей Партии»?

Кто помог получить хотя бы один трактор, комбайн, стипендию, не говоря уже об амнистии десятков тысяч граждан, открытии рынков, привлечении крупных инвестиций?

Кто, если не Додон?

Да, нужно говорить о конкретных результатах в действиях политиков, и президент – не исключение. Но давайте посмотрим и на символические аспекты его внешнеполитической деятельности.

30 января 2015 года депутаты Госдумы России приветствовали стоя молдавских парламентариев из ПСРМ на пленарном заседании российского законодательного органа.

9 мая 2017 года, в День Победы, в Москве впервые прозвучал гимн Молдовы. Тогда же президенты Игорь Додон и Владимир Путин вместе возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата, вместе присутствовали на Параде Победы.

В 2017 году Игорь Додон провёл семь встреч с В. Путиным.

24 ноября 2018 года Игорь Додон впервые в истории Молдовы выступит с речью перед депутатами Госдумы России.

Когда наша страна удостаивалась такой чести? Кто из президентов смог поднять флаг нашей страны на столь значимые высоты? Кого в мире В. Путин удостаивал такой чести и внимания? Ответ на поверхности.

Кому нужны «хромые утки»?

Помните, как выли тролли из PAS – PPDA, ДПМ и ПКРМ насчёт «мировой изоляции» Игоря Додона? Мол, с ним никто, кроме В. Путина, не встречается (а этого мало?), никто не признаёт, руки не жмёт!

Обойдём стороной официальный визит президента Турции Р. Эрдогана в Республику Молдова по приглашению И. Додона. Промолчим про встречу с Папой Римским, премьером Венгрии В. Орбаном, с лидерами СНГ.

Однако и слепой заметит, как встречали президента И. Додона на Форуме мира в Париже (11 ноября 2018 г.). Мы видели, как И. Додон провёл беседы с Д. Трампом, А. Меркель, Э. Макроном, Р. Эрдоганом и другими.

Но мы в упор не видели на этой встрече спикера парламента РМ А. Канду и премьера П. Филипа. Тем более ни разу не видели и вряд ли увидим, чтобы с ними общался В. Путин, Д. Трамп, Э. Макрон. Почему так? Да всё просто. Они нелегитимны. И они – уходящие «хромые утки», с которыми никто не хочет связываться и тем более встречаться.

Они привели страну к международной изоляции. ЕС заморозил финансирование, Россия имеет дело только с президентом И. Додоном. США их принимают только на уровне отдельных сенаторов, причём за большие деньги!

Сам факт приглашения И. Додона на такой важный мировой форум говорит о том, что его считают легитимным, законным президентом, что ему доверяют, слушают, с ним готовы иметь дело. ДПМ периодически отстраняет президента, а на мировых площадках с ним общаются!

На самом деле именно президент выводит нашу страну из мировой изоляции. Поэтому и воют тролли…

Богдан Цырдя, политолог