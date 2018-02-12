Какой будет погода в Молдове на День всех влюбленных и до конца недели

Наступившая неделя порадует жителей Молдовы оптимальной температурой воздуха, а также снегопадом.

Так, практически всю неделю температура воздуха будет оставаться неизменной: от 0 до +3 градусов на севере, от +1 до +4 в центре и от +2 до +5 на юге днем каждый день, с понедельника по воскресенье, в том числе и 14 февраля. Ночью столбики термометров опустятся до -7 на севере, -6 в центре и -5 на юге Молдовы.

Осадков в предстоящие дни и в День всех влюбленных не предвидятся, а уже в четверг на всей территории страны ожидаются снегопады. Снег будет идти и в пятницу на юге республики.

Следует также отметить, что со вторника по четверг атмосферное давление будет нормальным, а с пятницы и до конца недели – повышенным.