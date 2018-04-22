Какими лекарствами какую боль лечить? Достоинства и недостатки анальгетиков

Все мы сталкиваемся с различными болями, с которыми к врачу идти вроде не стоит, но терпеть их трудно. А как их лечат сами врачи?

Оптический обман

Обезболивающие многие выбирают по рекламе на ТВ. Врачи такие ролики смотрят с брезгливостью. Маркетинг безрецептурных лекарств гораздо ближе к конфетам, чем к фармакологии. Здесь также много внимания уделяют вкусу лекарства и прочим мелочам.

Или вот реклама гелей или мазей с анальгетиками. Нам показывают, что в отличие от таблеток эти компоненты очень быстро проникают через кожу в больной сустав и сразу помогают. Люди верят и этим мультикам, и в то, что такие местные средства более щадящие для желудка (все знают, что его раздражают не только аспирин, но и все обезболивающие, а тут они его минуют). А вот как видит такую рекламу врач: сустав покрыт очень прочной и непроницаемой капсулой из соединительной ткани, и пройти через неё такие мазилки практически не могут. К ущемлённым и воспалённым нервным корешкам при боли в спине — тоже: они расположены очень глубоко. Частично обезболивающее из мазилок проникает к поверхностным подкожным структурам, но значительная его часть всасывается в кровь и разносится по всему организму, как и из таблетки. Именно таким образом они и оказывают своё действие. То есть дозировка и эффект таблеток даже более предсказуемы. Почему же многие чувствуют сразу улучшение после нанесения мази? Эффект плацебо (пустышка)? Не только. В составе мазилок обычно есть разогревающие средства (пчелиный или змеиный яд, метилсалицилат, ментол, терпентинные масла, иные жгучие вещества). Согревая, они улучшают кровоток, расслабляют мышцы и тем самым ослабляют боли в суставах, мышцах (миалгии) и нервах (невралгии). И если честно, то мази и гели, в которых есть только подобные жгучие вещества, безопаснее и ничуть не менее эффективны. А если этого недостаточно, можно принять ещё таблетку любого классического анальгетика. Они обычно содержат метамизол (анальгин), ацетилсалициловую кислоту (аспирин), ибупрофен или парацетамол. Все они разрешены для безрецептурных лекарств и безвреднее многих обезболивающих в мазилках.

Нажмите для увеличения

Главная четвёрка

Эти четыре активных вещества — основа большинства обезболивающих, выпускаемых под сотнями разных названий. Часто их комбинируют друг с другом, но принципиального влияния на эффективность это не оказывает. Гораздо важнее добавление к ним других веществ. Чаще всего это кофеин. Он повышает эффективность препарата при головных болях, особенно если в их развитии играют роль сосуды (боли, связанные с погодой, мигрень и т. д.). По такому принципу сделаны препараты, которые у нас традиционно называли «тройчатками», — они содержат два обезболивающих и кофеин. Их много — цитрамон, гевадал, цитрапар, саридон, ацифеин и др., есть и «двойчатки», в которых одно обезболивающее соединено с кофеином — панадол экстра, мигрениум, мигренол, солпадеин фаст. Поэтому, если от головной боли обычное обезболивающее не помогает, примите препарат с кофеином. А при болях в суставах, при миа- и невралгиях, болях в животе кофеин лишний. Если, конечно, под рукой ничего больше нет, можно принять и лекарство с кофеином — эта ненужная добавка не из самых опасных.

Отдельная и сложная тема — боли в животе. Они обычно связаны со спазмами желудка, кишечника, желчевыводящих путей, а у женщин ещё и со спазмами матки в критические дни. Препараты только с анальгетиками часто не помогают. А вот если добавить спазмолитик, то это то, что нужно. Таких препаратов очень много — долоспа, геомаг, пленалгин, брал и масса лекарств с частицей «спаз» в названии. Но во многих случаях достаточно даже только одних спазмолитиков. И если они вам помогают, лучше обходиться лишь ими — в лечении надо всегда стремиться к минимализму, это сокращает риск побочных эффектов и меньше нагружает печень. Самый известный спазмолитик но-шпа. Но ей есть масса дешёвых альтернатив: это её аналоги, содержащие то же самое активное вещество дротаверин, и вовсе грошовые лекарства — почти забытый папаверин и препарат папазол (папаверин + дибазол). Их эффекты сопоставимы с дротаверином.