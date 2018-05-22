Какие улицы в Кишиневе сегодня лучше объезжать

Какие улицы в Кишиневе сегодня лучше объезжать

На протяжении всего дня сегодня, 22 мая, на некоторых улицах Кишинева будет приостановлено движение в связи с проведением работ по так называемому ремонту и текущему содержанию дорожной инфраструктуры. 

Это коснется следующих улиц столицы.

Центр:

  • Александру Хыждеу;
  • Мелестиу;
  • Валя Трандафирилор;
  • Лакулуй;
  • Нукарилор.

Буюканы: 

  • Цэрыний;
  • Василе Лупу.

Ботаника: 

  • Христо-Ботев;
  • Куза-Водэ;
  • Буребиста.

Рышкановка: 

  • Андрей Дога;
  • Мирон Костин.

Водителей просят соблюдать временно установленные указатели.

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