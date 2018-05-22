Какие улицы в Кишиневе сегодня лучше объезжать

На протяжении всего дня сегодня, 22 мая, на некоторых улицах Кишинева будет приостановлено движение в связи с проведением работ по так называемому ремонту и текущему содержанию дорожной инфраструктуры.

Это коснется следующих улиц столицы.

Центр:

Александру Хыждеу;

Мелестиу;

Валя Трандафирилор;

Лакулуй;

Нукарилор.

Буюканы:

Цэрыний;

Василе Лупу.

Ботаника:

Христо-Ботев;

Куза-Водэ;

Буребиста.

Рышкановка:

Андрей Дога;

Мирон Костин.

Водителей просят соблюдать временно установленные указатели.