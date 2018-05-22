Какие улицы в Кишиневе сегодня лучше объезжать

На протяжении всего дня сегодня, 22 мая, на некоторых улицах Кишинева будет приостановлено движение в связи с проведением работ по так называемому ремонту и текущему содержанию дорожной инфраструктуры.
Это коснется следующих улиц столицы.
Центр:
- Александру Хыждеу;
- Мелестиу;
- Валя Трандафирилор;
- Лакулуй;
- Нукарилор.
Буюканы:
- Цэрыний;
- Василе Лупу.
Ботаника:
- Христо-Ботев;
- Куза-Водэ;
- Буребиста.
Рышкановка:
- Андрей Дога;
- Мирон Костин.
Водителей просят соблюдать временно установленные указатели.
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