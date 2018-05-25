Какие улицы столицы сегодня будут труднодоступны для водителей

Какие улицы столицы сегодня будут труднодоступны для водителей

Примэрия Кишинёва сообщает о том, что сегодня, 25 мая, в связи с проведением так называемых ремонтных работ по восстановлению дорог будут перекрыты некоторые улицы города.

Так, в течение всего дня труднодоступными для автомобилистов окажутся следующие участки дорог:

Сектор Центр:

ул. А. Хыждеу, ул. Мелестиу, Валя Трандафирилор, ул. Нукарилор.

Сектор Буюканы: 

ул. Ион и Дойна Алдя-Теодорович, ул. Александреску.

Сектор Ботаника:

ул. Христо Ботев, ул. Четатя Албэ.

Сектор Рышкановка: 

ул. М. Костин, ул. Фередеулуй.

Местные власти призывают водителей быть терпимее и следовать временно установленным дорожным знакам.

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