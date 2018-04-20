Какие улицы столицы сегодня будут недоступны водителям

Примэрия Кишинёва сообщает, что сегодня, 20 апреля, на некоторых городских улицах будет затруднено дорожное движение в связи с ремонтными работами по восстановлению дорог, а также восстановление дорожной разметки.
Так, в течение всего дня возможно образование пробок на следующих улицах:
Сектор Центр: ул. М. Когэлничану, ул. Антон Крихан, ул. Университэций.
Сектор Буюканы: ул. Алба Юлия, ул Каля Ешилор.
Сектор Чеканы: бул. Мирча чел Бэтрын.
Сектор Рышкановка: Ренаштерий Национале.
Сектор Ботаника: бульвар Дечебал, бульвар Дачия.
Кроме этого, сегодня будут проводиться работы по восстановлению дорожной разметки на бульваре Дачия и на пешеходных переходах вблизи учебных заведений на Рышкановке.
Работники выйдут ремонтировать дороги и в ночное время суток. Так, фрезерование запланировано на следующих улицах:
Сектор Центр: ул. Друмул Скиноасей.
Сектор Ботаника: бульвар Дечебал, ул. Грэдина Ботаникэ, ул. Трандафирилор, ул. Буребиста.
Сектор Буюканы: ул. Алба Юлия.
Сектор Чеканы: бульвар Мирча чел Бэтрын.
Сектор Рышкановка: Ренаштерий Национале.
А вечером городу предстоит мойка дорог на следующих улицах: ул. Чуфля, Виадук (с Центра до Ботаники), бульвар Дачия – ул. Измайловская.