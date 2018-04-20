Какие улицы столицы сегодня будут недоступны водителям

Примэрия Кишинёва сообщает, что сегодня, 20 апреля, на некоторых городских улицах будет затруднено дорожное движение в связи с ремонтными работами по восстановлению дорог, а также восстановление дорожной разметки.

Так, в течение всего дня возможно образование пробок на следующих улицах:

Сектор Центр: ул. М. Когэлничану, ул. Антон Крихан, ул. Университэций.

Сектор Буюканы: ул. Алба Юлия, ул Каля Ешилор.

Сектор Чеканы: бул. Мирча чел Бэтрын.

Сектор Рышкановка: Ренаштерий Национале.

Сектор Ботаника: бульвар Дечебал, бульвар Дачия.

Кроме этого, сегодня будут проводиться работы по восстановлению дорожной разметки на бульваре Дачия и на пешеходных переходах вблизи учебных заведений на Рышкановке.

Работники выйдут ремонтировать дороги и в ночное время суток. Так, фрезерование запланировано на следующих улицах:

Сектор Центр: ул. Друмул Скиноасей.

Сектор Ботаника: бульвар Дечебал, ул. Грэдина Ботаникэ, ул. Трандафирилор, ул. Буребиста.

Сектор Буюканы: ул. Алба Юлия.

Сектор Чеканы: бульвар Мирча чел Бэтрын.

Сектор Рышкановка: Ренаштерий Национале.

А вечером городу предстоит мойка дорог на следующих улицах: ул. Чуфля, Виадук (с Центра до Ботаники), бульвар Дачия – ул. Измайловская.