Какие улицы столицы сегодня будут недоступны водителям

Примэрия Кишинёва сообщает, что сегодня, 11 мая, на некоторых городских улицах будет затруднено дорожное движение в связи с ремонтными работами по восстановлению дорог, а также восстановлением дорожной разметки.

Так, в течение всего дня возможно образование пробок на следующих улицах:

Сектор Центр: ул. Григоре Уреке, ул. А. Хыждеу, ул. Алея Гэрий, ул. Анестиаде, ул. Заикина, ул. Армянская, ул. И. Крянгэ, ул. Н. Георгиу.

Сектор Буюканы: ул. В. Лупу, ул. Кэлэрашь, ул. Цариний.

Сектор Рышкановка: ул. Н. Димо, ул. Матей Басараб.

Сектор Чеканы: ул. М. Садовяну.

Сектор Ботаника: бульвар Куза-Водэ, бульвар Дачия, ул. Н. Зелинского.

Кроме этого, сегодня вечером будут мыть дороги на следующих улицах: ул. А. Руссо, бульвар Мирча чел Бэтрын, Московский проспект, бульвар Ренаштерей Национале, бульвар Григоре Виеру.

Примэрия города призывает всех водителей быть терпимее и соблюдать временно установленные дорожные знаки.