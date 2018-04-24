Какие улицы Кишинёва сегодня будут недоступны водителям

В столице продолжаются работы по восстановлению дорог.

В связи с этим, некоторые участки дорог будут труднодоступны для автомобилистов. Так, сегодня, 24 апреля, чтобы не попасть в длинную пробку стоит объехать следующие улицы:

Сектор Центр: ул. А. Щусев, ул. В. Александри;

Сектор Буюканы: ул. И. Пеливан, ул. Алба-Юлия;

Сектор Рышкановка: бульвар Ренаштерий Национале;

Сектор Чеканы: бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. Джинта Латина;

Сектор Ботаника: бульвар Дечебал, бульвар Дачия.

Кроме этого, в течение дня на бульваре Дачия продолжат восстанавливать дорожную разметку. Водителей призывают следовать временным дорожным знакам и проявлять терпение и благосклонность.