Какие улицы Кишинёва сегодня будут недоступны водителям

В столице продолжаются работы по восстановлению дорог.
В связи с этим, некоторые участки дорог будут труднодоступны для автомобилистов. Так, сегодня, 24 апреля, чтобы не попасть в длинную пробку стоит объехать следующие улицы:
Сектор Центр: ул. А. Щусев, ул. В. Александри;
Сектор Буюканы: ул. И. Пеливан, ул. Алба-Юлия;
Сектор Рышкановка: бульвар Ренаштерий Национале;
Сектор Чеканы: бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. Джинта Латина;
Сектор Ботаника: бульвар Дечебал, бульвар Дачия.
Кроме этого, в течение дня на бульваре Дачия продолжат восстанавливать дорожную разметку. Водителей призывают следовать временным дорожным знакам и проявлять терпение и благосклонность.
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