Какие улицы Кишинева сегодня будут труднодоступны для водителей

Примэрия Кишинёва сообщает, что сегодня, 18 мая, на некоторых городских улицах будет затруднено дорожное движение в связи с ремонтными работами по восстановлению дорог, а также восстановлением дорожной разметки.
Так, в течение всего дня возможно образование пробок на следующих улицах:
Сектор Центр:
– ул. Хышдеу
– ул. Фынтынилор
– ул. Мелестиу
– ул. Трандафирилор
– ул. Пиетрарилор
– Хынчештское шоссе
– ул. Измаил 92, 94, 96 (ремонт внутриквартальных дорог);
Сектор Буюканы:
– ул. Цариний
– ул. Милано
– ул. Л. Деляну 2-4
– ул. Н. Костин 63/3, 63/5 (ремонт внутриквартальных дорог);
– ул. Алба Юлия 194/1/2/3 (ремонт внутриквартальных дорог);
Сектор Ботаника:
– ул. Николае Титулеску
– ул. Христо Ботева
– бул. Дачия 26, 28, 30/1 (ремонт внутриквартальных дорог);
– бул. Куза Водэ 16/1(ремонт внутриквартальных дорог;
Сектор Рышкановка:
– ул. Мирон Костин, 7/1 – 11/5 (ремонт внутриквартальных дорог);
– ул. Флорилор, 16/4 – 18/2 (ремонт внутриквартальных дорог);
Сектор Чеканы:
– бул. Мирча чел Бэтрын, 19/1, 21, 21/1, 23 (ремонт внутриквартальных дорог).
Примэрия города призывает всех водителей быть терпимее и соблюдать временно установленные дорожные знаки.