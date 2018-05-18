Какие улицы Кишинева сегодня будут труднодоступны для водителей

Примэрия Кишинёва сообщает, что сегодня, 18 мая, на некоторых городских улицах будет затруднено дорожное движение в связи с ремонтными работами по восстановлению дорог, а также восстановлением дорожной разметки.

Так, в течение всего дня возможно образование пробок на следующих улицах:

Сектор Центр:

– ул. Хышдеу

– ул. Фынтынилор

– ул. Мелестиу

– ул. Трандафирилор

– ул. Пиетрарилор

– Хынчештское шоссе

– ул. Измаил 92, 94, 96 (ремонт внутриквартальных дорог);

Сектор Буюканы:

– ул. Цариний

– ул. Милано

– ул. Л. Деляну 2-4

– ул. Н. Костин 63/3, 63/5 (ремонт внутриквартальных дорог);

– ул. Алба Юлия 194/1/2/3 (ремонт внутриквартальных дорог);

Сектор Ботаника:

– ул. Николае Титулеску

– ул. Христо Ботева

– бул. Дачия 26, 28, 30/1 (ремонт внутриквартальных дорог);

– бул. Куза Водэ 16/1(ремонт внутриквартальных дорог;

Сектор Рышкановка:

– ул. Мирон Костин, 7/1 – 11/5 (ремонт внутриквартальных дорог);

– ул. Флорилор, 16/4 – 18/2 (ремонт внутриквартальных дорог);

Сектор Чеканы:

– бул. Мирча чел Бэтрын, 19/1, 21, 21/1, 23 (ремонт внутриквартальных дорог).

Примэрия города призывает всех водителей быть терпимее и соблюдать временно установленные дорожные знаки.