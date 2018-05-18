Какие улицы Кишинева сегодня будут труднодоступны для водителей

Какие улицы Кишинева сегодня будут труднодоступны для водителей

Примэрия Кишинёва сообщает, что сегодня, 18 мая, на некоторых городских улицах будет затруднено дорожное движение в связи с ремонтными работами по восстановлению дорог, а также восстановлением дорожной разметки.

Так, в течение всего дня возможно образование пробок на следующих улицах:

Сектор Центр:

– ул. Хышдеу

– ул. Фынтынилор

– ул. Мелестиу

– ул. Трандафирилор

– ул. Пиетрарилор

– Хынчештское шоссе

– ул. Измаил 92, 94, 96 (ремонт внутриквартальных дорог);

Сектор Буюканы:

– ул. Цариний

– ул. Милано

– ул. Л. Деляну 2-4

– ул. Н. Костин 63/3, 63/5 (ремонт внутриквартальных дорог);

– ул. Алба Юлия 194/1/2/3 (ремонт внутриквартальных дорог);

Сектор Ботаника:

– ул. Николае Титулеску

– ул. Христо Ботева

– бул. Дачия 26, 28, 30/1 (ремонт внутриквартальных дорог);

– бул. Куза Водэ 16/1(ремонт внутриквартальных дорог;

Сектор Рышкановка:

– ул. Мирон Костин, 7/1 – 11/5 (ремонт внутриквартальных дорог);

– ул. Флорилор, 16/4 – 18/2 (ремонт внутриквартальных дорог);

Сектор Чеканы:

– бул. Мирча чел Бэтрын, 19/1, 21, 21/1, 23 (ремонт внутриквартальных дорог).

Примэрия города призывает всех водителей быть терпимее и соблюдать временно установленные дорожные знаки.

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