Какие столичные улицы сегодня стоит объехать, чтобы не попасть в пробку

Примэрия Кишинёва продолжает косметический ремонт городских дорог. В связи с этим некоторые улицы становятся труднодоступными для автомобилистов.
Так, сегодня, 23 апреля, восстановление дорожных участков будет проводиться на следующих улицах:
Сектор Центр:
ул. А. Щусев, ул. Университетская;
Сектор Буюканы:
ул. Ион Пеливан, ул. Алба Юлия;
Сектор Рышкановка:
бульвар Ренаштерий Национале;
Сектор Чеканы:
бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. Джинта Латинэ;
Сектор Ботаника:
бульвар Дечебал, бульвар Дачия.
Кроме этого, в течение всего дня на бульваре Дачия рабочие будут восстанавливать дорожную разметку. Примэрия города просит всех участников дорожного движения следовать временным знакам.
Напомним, что латание дорог стартовало в начале этого месяца. С того времени столица ежедневно погружается в километровые пробки, особенно в час пик, в связи с чем водители очень негодуют.