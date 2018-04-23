Какие столичные улицы сегодня стоит объехать, чтобы не попасть в пробку

Примэрия Кишинёва продолжает косметический ремонт городских дорог. В связи с этим некоторые улицы становятся труднодоступными для автомобилистов.

Так, сегодня, 23 апреля, восстановление дорожных участков будет проводиться на следующих улицах:

Сектор Центр:

ул. А. Щусев, ул. Университетская;

Сектор Буюканы:

ул. Ион Пеливан, ул. Алба Юлия;

Сектор Рышкановка:

бульвар Ренаштерий Национале;

Сектор Чеканы:

бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. Джинта Латинэ;

Сектор Ботаника:

бульвар Дечебал, бульвар Дачия.

Кроме этого, в течение всего дня на бульваре Дачия рабочие будут восстанавливать дорожную разметку. Примэрия города просит всех участников дорожного движения следовать временным знакам.

Напомним, что латание дорог стартовало в начале этого месяца. С того времени столица ежедневно погружается в километровые пробки, особенно в час пик, в связи с чем водители очень негодуют.