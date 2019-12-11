Какие продукты подорожали и подешевели больше всего в ноябре: список

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Цены в Молдове выросли в ноябре на 0,8% против 0,9% в октябре.

По данным Национального бюро статистики, в ноябре инфляция вызвана сезонным ростом цен на продукты питания – на 1,9%, в то время, как непродовольственные товары подорожали лишь на 0,1%, а услуги населению остались на прежнем уровне, передаёт deschide.md.

Среди продуктов в ноябре больше всего подорожали баклажаны – на 69,9%, виноград – на 24,8%, помидоры – на 24,7%, перец – на 16,7%, огурцы – на 15,5%, яйца – 12,1%, яблоки – 9,2%. Подешевели цитрусовые (-12,8%), экзотические фрукты (-6%), капуста (-2,7%).

Из непродовольственных товаров отмечен рост цен на зимнюю обувь – на 3%, мебель – на 0,9%. В то же время, бытовой газ в баллонах подешевел на 1,6%, а автомобили – на 1,4%.

Среди услуг больше всего увеличилась оплата на услуги няни – на 3,8%, ритуальные услуги – на 1,7%. В то же время, за отчётный период подешевели авиабилеты – на 2,8%, а содержание в детских садах и яслях, а также аренда квартир – на 0,9%.