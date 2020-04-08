Какие ограничения ждут жителей Сорок с завтрашнего дня (ВИДЕО)

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В селах София и Бэлчана Хынчештского района карантин был снят. В настоящее время ограничительный режим действует в трех населённых пунктах: Штефан-Водэ, Карахасань, Сороки. А с завтрашнего дня карантин введут и в селе Талмаза. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

Глава государства также напомнил, что сегодня на заседании Комиссии по ЧС было принято решение о введении более строгих ограничений в Сороках.

– Многие граждане просят ввести пропуски для выхода из дома. Такой режим будет с завтрашнего дня в Сороках, где на данном этапе есть опасный очаг. Людям старше 63 лет запрещается выходить из дома, за исключением 2 часов в день для покупки продуктов. Запрещено выходить группами – более 1 взрослого или 1 взрослого и ребенка. Запрещено нахождение более 2 человек в автомобиле. Это дополнительные ограничения для Сорок, где введен карантин. Посмотрим, как будет работать этот механизм. С завтрашнего дня там будет больше полицейских и военных, – пояснил президент.

Он также отметил, что при необходимости подобный режим может быть введен и в других населенных пунктах с повышенным риском распространения коронавируса.

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