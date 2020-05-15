Премьер-министр Ион Кику рассказал на брифинге для прессы, какие ограничения остаются в силе после отмены режима ЧП в Молдове.

В частности:

– рынки в Кишиневе и в Бельцах остаются закрытыми до 31 мая. Это касается и предприятий сектора HoReCa – они могут продолжать свою деятельность навынос и путем доставки;

– торговые центры остаются закрытыми;

– доступ иностранцев в Молдову по-прежнему запрещен;

– запрещены массовые мероприятия с участием более чем 50 человек;

– сохраняется в силе ограничение собираться группами не больше трех человек;

– учебные заведения, в том числе детские сады и ВУЗы, остаются закрытыми до 30 июня;

– доступ на детские и спортивные площадки, а также в развлекательные места запрещен;

– в выходные общественный транспорт в Кишиневе и в Бельцах ездить не будет.