Какие ограничения могут быть сняты со следующей недели? Ответ президента

Какие ограничения могут быть сняты со следующей недели? Ответ президента

Глава государства считает, что со следующей недели бюджетники должны вернуться к работе. Кроме того, полагает он, можно отменить часть ограничений на посещение общественных мест. Об этом президент заявил в рамках программы на телеканале “НТВ Молдова”. 

– Думаю, что со следующей недели можно снять ряд ограничений на посещение общественных мест: игровых площадок, парков…На улице тепло, невозможно постоянно держать людей дома, – сказал он. 

Игорь Додон также считает, что при соблюдении всех норм безопасности может быть возобновлена деятельность некоторых предприятий сектора HoReCa, а также ряда категорий непродовольственных магазинов. Президент подчеркнул, что это его личное видение. Окончательное решение по этому поводу будет принято на специальном заседании руководства страны завтра.

– Но люди должны понимать: если будет негативная динамика новых случаев коронавируса, мы будем вынуждены вернуть некоторые ограничения, – подытожил он. 

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