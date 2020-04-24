Какие ограничения могут быть сняты с понедельника: президент озвучил предложения к комиссии по ЧС

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Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет предложено снять с понедельника, 27 апреля, полностью или частично ограничения на ряд видов деятельности. Заседание комиссии состоится сегодня вечером. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

– Мы говорили, что если к концу апреля число активных случаев в РМ будет меньше 3000, мы можем выступить с предложением о снятии некоторых ограничений. Сегодня у нас двойной рекорд – как по числу сделанных тестов, так и по числу подтвержденных случаев. Но если говорить об общем числе случаев – за этот период их было 3110, из которых 755 человек вылечились, и, к сожалению, 84 скончались. То есть, активных сейчас – 2271 случай, – пояснил он.

Исходя из этого, сегодня комиссии по ЧС будет предложено:

1. Чтобы бюджетники за исключением тех, кто предоставляет услуги населению, оставались дома до 4 мая. – Мы считаем, что снимать все ограничения для того, чтобы к работе массово вернулись все бюджетники, пока преждевременно, тем более что 1 мая – официальный выходной в РМ. Но государственные учреждения могут составить свой график и работать по нему, чтобы обеспечить деятельность данных ведомств, – пояснил президент. 2. Разрешить с понедельника прогулки на свежем воздухе при соблюдении социальной дистанции группами не более трех человек. – Однако нужно оставить в силе ограничения на посещение детских и игровых площадок, потому что сохраняется высокий риск заражения. Но выход в парки группами до трех человек при соблюдении социальной дистанции будет разрешен с 27 апреля, – сказал Игорь Додон. 3. Возобновить работу всех типов непродовольственных торговых точек за исключением рынков и торговых центров. – Есть специализированные магазины, которые торгуют одеждой, бытовой техникой, книжные магазины и так далее. Будет предложено, чтобы они возобновили свою деятельность с 27 апреля. Исключение – рынки и торговые центры, так как их посещает большое количество людей, и риск более высокий, – добавил глава государства.

Игорь Додон также отметил, что снимать ограничения для сектора HoReCa пока рано. На этом этапе доступ в рестораны и кафе останется закрытым.

– Все эти меры не означают послабление. Риск остается, и вы видите, что случаев всё еще много. Но для того, чтобы, с одной стороны, поддержать предпринимателей, а с другой – войти в положение тех, кто уже месяц-полтора сидит дома, мы предложим принять эти решения. Очень вас прошу соблюдать все рекомендации, о которых я упомянул, – сказал он.

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