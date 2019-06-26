Какие нарушения выявлены на приграничных пунктах страны за сутки

Какие нарушения выявлены на приграничных пунктах страны за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
  • 9 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 1 попытка предъявить поддельный документ;
  • 5 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 61 190. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 31 516. Из общего числа людей, пересекающих границу, 34 914 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 208.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 196 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 9 536 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 967 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 461 пересечение,
  • КПП «Кагул» – 4 959 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 958 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 323 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 2 348 пересечений,
  • КПП «Крива» – 2 079 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 044 пересечения.
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