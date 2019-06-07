Какие нарушения выявлены на госгранице за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

8 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;

2 попытки незаконного провоза товаров;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

11 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 58 109. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 30 503. Из общего числа людей, пересекающих границу, 32 921 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 409.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 313 пересечений,

КПП «Леушены» – 10 183 пересечения,

КПП «Атаки» – 6 312 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 614 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 778 пересечений,

КПП «Кагул» – 3 583 пересечения,

КПП «Паланка» – 2 379 пересечений,

КПП «Крива» – 2 204 пересечения,

КПП «Костешты» – 2 120 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 310 пересечений.