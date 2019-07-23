Какие нарушения обнаружены за сутки на молдавской границе

Какие нарушения обнаружены за сутки на молдавской границе

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 1 человек нарушил режим КПП;
  • 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
  • 2 попытки предъявить поддельные документы;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории РМ;
  • 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 73 467. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 38 686. Из общего числа людей, пересекающих границу, 40 410 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 747.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 13 930 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 221 пересечение,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 652 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 6 624 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 5 963 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 5 710 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 5 152 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 3 529 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 3 019 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 378 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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