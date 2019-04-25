Какие нарушения обнаружены на границе Молдовы за последние сутки

Какие нарушения обнаружены на границе Молдовы за последние сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 12 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 10 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 5 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 53 690 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 29 096. Из общего числа людей, пересекающих границу, 30 378 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 660 пересечений, среди которых 6 886 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 9 755 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 672 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 5 892 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 5 886 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 475 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 773 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 231 пересечение,
  • КПП «Костешты» – 2 316 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 958 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md