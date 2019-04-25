Какие нарушения обнаружены на границе Молдовы за последние сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 12 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
- 2 попытки незаконного провоза товаров;
- 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 10 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 5 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 53 690 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 29 096. Из общего числа людей, пересекающих границу, 30 378 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 660 пересечений, среди которых 6 886 автомобилей с иностранными номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 9 755 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 672 пересечения,
- КПП «Атаки» – 5 892 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 5 886 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 475 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 773 пересечения,
- КПП «Крива» – 2 231 пересечение,
- КПП «Костешты» – 2 316 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 958 пересечений.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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