Какие нарушения обнаружены на границе Молдовы за последние сутки

0

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

12 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;

2 попытки незаконного провоза товаров;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

10 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

5 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 53 690 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 29 096. Из общего числа людей, пересекающих границу, 30 378 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 660 пересечений, среди которых 6 886 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 9 755 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 672 пересечения,

КПП «Атаки» – 5 892 пересечения,

КПП «Скуляны» – 5 886 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 475 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 773 пересечения,

КПП «Крива» – 2 231 пересечение,

КПП «Костешты» – 2 316 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 958 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.