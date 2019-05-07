Какие нарушения обнаружены на границе Молдовы за неделю

Какие нарушения обнаружены на границе Молдовы за неделю

В период с 29 апреля по 5 мая в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 116 нарушений, в которых были задействованы 129 человек. Они пренебрегли положениями Закона о государственной границе и Миграционного закона Республики Молдова.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

  • 58 нарушений режима пересечения границы;
  • 19 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 31 водитель проигнорировал правила перевозки и использования виньеток;
  • 8 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 145 ориентировок, 14 из которых – по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. Кроме этого, в течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 109 иностранным гражданам, а также 103 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 67 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 53 700 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 437 553, из которых 221 701 касались выезда из Молдовы.

Наиболее востребованными пунктами за последние сутки оказались:

  • КПП «Леушены» – 10 548 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 971 пересечение,
  • КПП «Скуляны» – 6 611 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 868 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 688 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 3 329 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 881 пересечение,
  • КПП «Крива» – 2 772 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 2 412 пересечений.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md