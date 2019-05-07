Какие нарушения обнаружены на границе Молдовы за неделю

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В период с 29 апреля по 5 мая в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 116 нарушений, в которых были задействованы 129 человек. Они пренебрегли положениями Закона о государственной границе и Миграционного закона Республики Молдова.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

58 нарушений режима пересечения границы;

19 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

31 водитель проигнорировал правила перевозки и использования виньеток;

8 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 145 ориентировок, 14 из которых – по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. Кроме этого, в течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 109 иностранным гражданам, а также 103 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 67 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 53 700 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 437 553, из которых 221 701 касались выезда из Молдовы.

Наиболее востребованными пунктами за последние сутки оказались:

КПП «Леушены» – 10 548 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 971 пересечение,

КПП «Скуляны» – 6 611 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 868 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 688 пересечений,

КПП «Кагул» – 3 329 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 881 пересечение,

КПП «Крива» – 2 772 пересечения,

КПП «Костешты» – 2 412 пересечений.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.