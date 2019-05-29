Какие нарушения были выявлены на приграничных пунктах Молдовы за сутки

Какие нарушения были выявлены на приграничных пунктах Молдовы за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 2 человека нарушили режим КПП;
  • 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 5 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 45 959. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 23 381. Из общего числа людей, пересекающих границу, 25 981 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 707.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 670 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 8 389 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 531 пересечение,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 537 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 2 774 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 154 пересечения,
  • КПП «Крива» – 1 834 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 1 722 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 1 699 пересечений.
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