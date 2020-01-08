Какие мероприятия ждут жителей и гостей столицы сегодня на рождественской ярмарке в центре Кишинева

Какие мероприятия ждут жителей и гостей столицы сегодня на рождественской ярмарке в центре Кишинева

Сегодня, 8 января, на рождественской ярмарке в центре столицы выступит оркестр Пограничной полиции и оркестр Деда Мороза. Инструменталисты начнут исполнять зимние композиции в 14.00 в сквере Кафедрального собора.

Кроме этого, сегодня, как и вчера, любители анимации смогут на большом экране посмотреть мультипликационные фильмы. В течение дня будут показаны «Снежная битва», «Альфа и Омега» и «Король Лев», передаёт tv8.md.

Рождественская ярмарка будет работать ежедневно до 10 января. В будни она открыта с 12.00 до 22.00, а в выходные – с 10.00 до 22.00.

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